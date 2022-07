Sto.André atualiza cadastro do Auxílio Brasil

Da Redação



05/07/2022 | 09:22



A partir da próxima edição da Hamburgada do Bem de Santo André, que acontecerá no próximo sábado, a Secretaria de Cidadania e Assistência Social realizará a atualização cadastral do Programa Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família). A ação agiliza o processo para que os beneficiários não tenham o benefício bloqueado.

Van da equipe da secretaria estará posicionada em frente à Emeief (Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental) Machado de Assis, na Estrada do Pedroso, 5.131, Parque Miami. É necessário levar RG, CPF, carteira profissional e comprovante de endereço. Para benefício de crianças e adolescentes, é necessária a apresentação de RG ou certidão de nascimento e comprovante de endereço. O atendimento acontecerá no período das 10h às 15h30.

“O recadastramento é importante para a manutenção dos benefícios, evitando o bloqueio e muitas vezes até a suspensão do auxílio. Independentemente de qualquer modificação, a família precisa buscar a atualização a cada dois anos. Aproveitamos a Hamburgada do Bem, que promove um dia de felicidade para as crianças, para facilitar o acesso ao recadastro para os pais destas crianças”, destacou o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

VOLUNTARIADO

A Prefeitura de Santo André, mais uma vez parceira da Hamburgada do Bem, está em busca de voluntários para a ação que acontecerá no sábado. A expectativa é que mais de 700 crianças do bairro Parque Miami participem do projeto. A ONG promove dia de diversão, com brincadeiras, oficinas, distribuição de doces, além do hambúrguer, batata frita e refrigerante.

Na hamburgada há funções e atividades para todos os perfis de voluntários. Serão ao todo cinco equipes: apoio, cozinha, recreação, fotografia e profissionais dentistas para colaborar na avaliação bucal, limpeza e ensinamentos sobre como escovar melhor os dentes. O voluntário pode escolher a área com que mais se identifica no momento da inscrição. Mais informações no site www.hamburgadadobem.com.br.