Zona do euro: PMI composto recua a 52 em junho, menor nível em 16 meses

05/07/2022 | 09:13



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 54,8 em maio para 52 em junho, atingindo o menor nível em 16 meses, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global. Apesar da queda, o resultado acima da marca de 50 indica que a atividade no bloco se expandiu no último mês, mas em ritmo mais contido.

O número final de junho ficou um pouco acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 51,9 em ambos os casos.

O PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, diminuiu de 56,1 para 53 no mesmo período, tocando o menor patamar em cinco meses, mas também superou o cálculo inicial, de 52,8.