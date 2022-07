Neymar Jr. surge sem aliança de compromisso e alimenta especulações de término com Bruna Biancardi

05/07/2022 | 09:10



Tudo parecia bem no relacionamento de Neymar Jr. e Bruna Biancardi. Na última semana, o craque levou a namorada pela primeira vez em um evento público, eles posaram com looks combinando em uma festa junina. Só amor. Mas, como nada escapa dos olhares atentos dos internautas, alguns fãs do casal começaram a perceber indícios de algo pode ter desandado no relacionamento.

Recentemente, inclusive, Neymar posou com alguns amigos em um restaurante sem a sua aliança de compromisso. No último sábado, dia 2, o craque promoveu uma festinha em sua mansão e, segundo o jornal Extra, Bruna não compareceu.

Além disso, Bruna não aparece nas redes sociais desde sexta-feira, dia 1, quando postou que estava andando de cavalo pela mansão de Neymar. Será que o relacionamento está estremecido?

Nos Stories, o craque mostrou que já está de volta à Paris, na França. Agora só aguardar os próximos capítulos!