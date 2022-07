5G deve chegar à região a partir de 2025

Lorena Avila



05/07/2022



O conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Moisés Moreira, anunciou ontem que Brasília será a primeira cidade do país a receber instalação da internet móvel de quinta geração, o 5G, o que ocorrerá amanhã. Já a região do Grande ABC só deve contar com o avanço tecnológico a partir de 2025, de acordo com cronograma da Anatel, que é dividido pelo número de habitantes.

Nesta previsão, São Bernardo do Campo e Santo André terão a tecnologia até julho de 2025. Depois, até o meio do ano de 2026, Mauá e Diadema contarão com o avanço tecnológico. O prazo para São Caetano do Sul e Ribeirão Pires é 2027. Já Rio Grande da Serra contará com 100% da implantação do 5G até 2029.

O anúncio da chegada do 5G ao Brasil foi feito durante o evento TeletimeTec e foi oficializado em reunião extraordinária realizada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi).

De acordo com Moisés Moreira, Brasília foi escolhida para o que ele chama de ''''projeto-piloto'''', por ser uma região que conta com menos antenas a serem adaptadas em comparação com outras capitais. Santo André estava entre as 19 cidades mais cotadas do país para receber o 5G. Conforme divulgado ainda em 2021 pela prefeitura, diversas adaptações e melhorias foram realizadas no setor de infraestrutura, assim como mudanças nas leis de licenciamento em telecomunicação, como a criação da Lei das Antenas, que se tornou referência para outras prefeituras.

Diante da preparação da cidade, o prefeito Paulo Serra prefere não se ater ao prazo estabelecido pela União.

"Santo André é premiada pela performance em conectividade e avanços tecnológicos; nosso planejamento e gestão é focado em estarmos preparados para estas oportunidades assim que estejam ao nosso alcance", afirmou.

Durante coletiva de imprensa ontem, ao lado de Vinícius Oliveira Caram Guimarães, consultor da Rede de Telecomunicações, Moisés Moreira afirmou que o processo todo não deve levar três anos para chegar à região. Moreira, no entanto, afirmou que está seguindo o que o edital prevê. "Estamos enfrentando alguns desafios, mas se a cidade provar estar capacitada para receber todo o aparato necessário, nada impede que haja antecipação dos trabalhos."

Em Brasília, a instalação dos filtros, que garante um desvio de frequências e sinais que possam interromper o processo, foi concluída na última sexta-feira (1º), com ativação parcial e controlada do 5G. Apesar disso, foram registradas interferências entre o sinal de internet e o de TV, o que demandou novos ajustes técnicos.

Moreira disse que Belo Horizonte deve ser a próxima capital a receber a nova geração de internet. Depois, Porto Alegre e São Paulo, mas ainda sem data prevista.

Assim como no Distrito Federal, a ativação do 5G nas capitais deveria acontecer até 31 de julho próximo, mas o Gaispi pediu a prorrogação por mais 60 dias devido ao atraso de equipamentos, como filtros, que são importados da China.