Cláudio Hummes, ex-bispo de Sto.André, morre aos 87 anos

Renan Soares

Especial para o Diário



05/07/2022 | 09:04



O cardeal dom Cláudio Hummes, arcebispo emérito de São Paulo, morreu ontem aos 87 anos, em decorrência de um câncer de pulmão.

Dom Cláudio fez história durante sua passagem como bispo no Grande ABC. Na Igreja Particular de Santo André, ele atuou por 21 anos. O religioso foi ainda arcebispo de Fortaleza (CE) e de São Paulo.

Sua posse como bispo diocesano de Santo André ocorreu no dia 29 de dezembro de 1975. Na época, não houve cerimônia formal de transferência do comando da Igreja, que abrange todas as paróquias do Grande ABC.

Dom Claúdio, em seus primeiros momentos na diocese, anunciou um replanejamento com a criação de várias paróquias. O religioso esteve sempre ao lado dos trabalhadores durante suas duas décadas na Diocese.

À época, o País vivia o período mais difícil da ditadura militar. O cardeal apoiava as greves do movimento sindical ao permitir que os sindicatos trabalhistas se reunissem em igrejas da Diocese para articular ações.

Um dos líderes sindicais foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lamentou a morte de dom Cláudio. “Seu amor incondicional ao próximo levou-o a se colocar sempre ao lado dos pobres, mesmo nas situações mais adversas”, disse.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidido por Moises Selerges, divulgou, por meio de nota, que recebeu “com muita tristeza a notícia”, e enalteceu a luta do religioso junto aos trabalhadores, povos indígenas e dos mais pobres.

HISTÓRICO

Dom Cláudio Hummes nasceu em Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 8 de agosto de 1934. Seu nome de batismo é Auri Afonso Frank Hummes. O cardeal era filho de alemães. O religioso fez parte da Ordem Franciscana dos Frades Menores. Ele recebeu a ordenação sacerdotal em 1958 e episcopal. em 1975.

Atual bispo diocesano de Santo André, dom Pedro Carlos Cipollini recordou seu último encontro com dom Cláudio, há menos de 15 dias, na Capital. Naquele momento, dom Cláudo relembrou seus momentos na região. “Dia 20 de junho estive celebrando a Santa Missa com ele em sua residência e levei-lhe o abraço de nossa Diocese de Santo André. Ele me convidou a tomar café com ele, ficou muito alegre em ver nosso anuário e jornais do Grande ABC que lhe levei. Que Deus lhe dê o descanso eterno com nossa imorredoura gratidão”, afirmou dom Pedro.

Dom Cláudio Hummes também teve influência na escolha do nome do novo líder da Igreja Católica, em 2013, quando disse ao recém-eleito Jorge Bergoglio, o papa Francisco, a frase: “Não esqueça dos pobres”.

Na apresentação do argentino, dom Cláudio esteve no Vaticano, no canto direito da varanda da Basílica de São Pedro, durante a apresentação do argentino ao mundo. Em 2019, foi nomeado relator do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica pelo próprio papa Francisco. No ano seguinte foi eleito presidente da Conferência Eclesial da Amazônia.

O presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), exaltou dom Cláudio e sua importância para a região.

“Um grande homem, que sempre defendeu os trabalhadores e os direitos trabalhistas. Dom Cláudio deixa um legado de justiça social e fé. Registramos nossos sentimentos aos familiares e amigos, que se despedem agora. Descanse em paz”, afirmou Paulo Serra.

Os demais prefeitos da região e toda a equipe da entidade regional manifestaram pesar pela perda.

Por meio de um comunicado, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, lamentou a perda e pediu preces. “Convido todos a elevarem preces a Deus em agradecimento pela vida operosa do falecido cardeal Hummes e de sufrágio em seu favor, para que Deus o acolha e lhe dê a vida eterna, como creu e esperou”. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), foi outro a lamentar: “Sua ação e fé fortaleceram a Igreja Católica. Que sua trajetória de dedicação a Deus e ao povo continue a nos servir de exemplo e inspiração’’, disse o tucano.