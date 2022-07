Férias de Inverno Gamer da ASUS tem descontos em notebooks e celulares

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



05/07/2022 | 08:55



A promoção Férias de Inverno Gamer da ASUS tem a proposta de ajudar o brasileiro a melhorar seu equipamento para jogar. Até 11 de julho, consumidores que acessarem o site oficial da marca poderão encontrar descontos em celulares e notebooks gamer. Veja as principais ofertas.

Recentemente a ASUS lançou a linha TUF de notebooks gamer no Brasil com o TUF Gaming F15, que possui diferenciais como acabamento em metal, tela com taxa de atualização de 144Hz, e componentes como o processador Intel Core i5 da 11ª Geração e uma placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050. Durante a promoção, o usuário poderá adquiri-lo por R$ 7.649,10 – desconto de 10% – e levará também uma mochila gamer e um fone de ouvido gamer ROG Cetra.

Para aquele que buscam ofertas mobile, a promoção Férias de Inverno Gamer da ASUS oferece um combo. É possível adquirir o ROG Phone 5S e o Zenfone 8 por R$ 5.299 – desconto de 15,8%. O primeiro possui componentes para games competitivos. Tanto que consegue rodar jogos AAA na máxima performance. Conta com o processador Snapdragon 888+, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. O outro, por sua vez, traz processador Snapdragon 888, 16 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Veja outros conjuntos com desconto na promoção Férias de Inverno Gamer da ASUS:

ROG Phone 5s (12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento) + Vivobook Pro (Core i5 11300H+ 8 GB de RAM + placa GTX 1650) por R$ 7.999;

ROG Phone 5s (8 GB de RAM + 128 GB de armazenamento) + notebook ASUS E410 (Celeron Dual Core + 4 GB de RAM + 128 GB de armazenamento) por R$ 5.499.