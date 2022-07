Licenciamento do carro: vantagens de adiantar o pagamento

Da Redação

Do 33Giga



05/07/2022 | 08:55



Para os motoristas de São Paulo, o momento de realizar o licenciamento de veículos se aproxima. O mês de julho é escolhido como data oficial para a realização do pagamento para modelos de placa final 1 e 2.

Para os outros números finais, os vencimentos serão nos meses subsequentes. Para caminhões e tratores, o licenciamento de veículos têm prazo diferenciado entre outubro e dezembro.

A mudança de calendário foi definida pelo DETRAN/SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) após as alterações ocorridas nos prazos para este ano. Apesar do primeiro mês de vencimento se aproximar, muitos motoristas não sabem sobre os benefícios do adiantamento.

Confira as dicas de Matheus Packs, fundador do DOK Despachante, despachante online, sobre a antecipação do licenciamento de veículos.

Existe desconto para a antecipação?

No último ano, muitos estados implementaram o desconto para os motoristas que realizaram o pagamento antecipado. Até o momento, nenhuma redução foi aplicada para os veículos de São Paulo. Em 2021, o benefício foi de 24,95%.

Como saber se estou apto a realizar o adiantamento?

Para que esta antecipação seja possível, é preciso ressaltar que o licenciamento só é emitido após o pagamento do IPVA e todos os débitos veiculares como multas de trânsito. Portanto, o primeiro passo a ser realizado é a consulta de débitos e possíveis pagamento de taxas.

Vantagens em antecipar

Para as pessoas que gostam de se programar, antecipar o licenciamento pode ser uma boa alternativa, afinal, nem sempre o Detran avisa com antecedência sobre as datas de vencimento. Além disso, pagar o licenciamento junto ao IPVA te proporcionará um veículo totalmente documentado, pois todos os débitos estarão em dia.

Onde pagar?

Assim como os outros débitos veiculares, o adiantamento pode ser feito pelos mesmos canais. Sendo possível o pagamento em bancos, casas lotéricas, despachantes credenciados e até no próprio Detran.

É possível parcelar o licenciamento?

Como padrão, os pagamentos veiculares são feitos de forma à vista nos bancos. Porém, inovações surgiram ao longo dos anos para facilitar a rotina burocrática para a resolução de débitos veiculares. No DOK Despachante, por exemplo, é possível realizar o parcelamento do débito em até 12x, além de outras formas de pagamento.

Há ainda outras plataformas online que permitem esse tipo de ação para pagar o licenciamento de veículos.