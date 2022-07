Influencers e decisão de compra: Brasil está no topo do ranking

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



05/07/2022 | 08:55



Com a pandemia, o uso das redes sociais aumentou significativamente. Este crescimento do número de usuários, auxiliou no aumento expressivo do número de influencers – pessoas que agregam até milhões de seguidores através da produção de conteúdo nas redes sociais.

Além da produção de conteúdo, muitos utilizam das redes sociais para divulgar marcas e produtos – seja recebendo um patrocínio por trás ou por uma pura recomendação autêntica.

Ao analisar a população de todos de países, todos informam que são influenciados em algum grau após ser impactada por estas recomendações. Porém, no caso do Brasil, este número é ainda maior.

O país é o primeiro no ranking mundial em que os influencers são mais relevantes para a decisão de compra online. É o que releva um estudo da plataforma de cupons CupomValido.com.br com dados da Statista e HootSuite sobre o poder dos influencers.

Mais de 43% da população brasileira já realizou uma compra influenciado por uma celebridade ou influencer. Trata-se de uma taxa significativamente maior que outros países, como 17% no caso dos Estados Unidos.

A influência dos Influencers

O Brasil segue disparado na primeira colocação, onde 43% da população já realizou uma compra com base num influencer.

A China está em segundo lugar, com 34%. O país é onde foi criado a rede social que mais cresce atualmente, o TikTok. Os chineses são os pioneiros no chamado social commerce e live commerce, onde os influencers realizam divulgações e lives nas plataformas das redes sociais para divulgações de lojas e produtos.

Em terceira posição no ranking mundial, está a Índia com 33%.

De uma maneira geral, todos os países tiveram um crescimento da recomendação da compra por influencers, com destaques para países como: Rússia, Brasil, Índia e Alemanha.

Brasil em ascensão no uso das redes sociais

Apesar do Brasil ter uma das menores renda per capita, ao comparar com a penetração do uso de internet e das redes sociais, o país segue na liderança, na frente até de muitos países desenvolvidos.

No Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais, e a taxa de usuários pelo total de habitantes é de 70,3%, uma das maiores dentre todos os países do mundo.

Na média, os brasileiros gastam 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais, o que faz o Brasil o 3º país que mais utiliza redes sociais do mundo – somente atrás da Filipinas e Colômbia.

O Brasil também se destaca como o 2º país que mais usa o WhatsApp do mundo, o 3º país que mais utiliza o Instagram, e o 4º país do mundo que mais utiliza o Facebook.

Veja o infográfico completo sobre a influência dos influencers.