Daniel, 7º eliminado do 'MasterChef', sobre frango seco: 'Decidi correr o risco'

05/07/2022 | 08:51



Daniel foi o último eliminado da 9ª temporada do reality show MasterChef em uma disputa elogiada pelos chefs pela qualidade técnica. Ele acabou saindo por causa do seu frango que estava um pouco seco.

"Como o meu frango estava seco, falei, agora é a hora de vender o meu prato. Precisei dar uma 'marketeada' no prato para evidenciar a história, a arte? O Jacquin gostou da história", contou ele ao programa Mais MasterChef.

O gerente de vendas disse que sabia que teria problemas logo que tirou o frango do forno. "Pensei, coloco o frango no prato ou não? Decidi colocar e correr esse risco."

Ele confessou ter ficado com medo porque os outros três competidores eram fortes. "A torcida era: 'Espero que eles cometam erros grotescos'. Sem querer você deseja o mal para o outro."

Caso pudesse mudar algo, o cozinheiro conta que teria feito um molho para acompanhar a proteína. Como a prova exigia que a comida fosse empratada em uma tela em branco, ele ficou com receio de líquido acabar vazando.

Daniel disse que temia ser duramente criticado pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, mas acabou saindo bem elogiado e até ganhou abraço dos outros competidores.

"Sempre procurei respeitar a todos, inclusive os chefs. Receber esse carinho do mezanino foi para fechar com chave de ouro. Todos moram no meu coração. Sou grato por essa trajetória. Eu tinha muito medo de ser esculachado."