Neymar e Messi voltam aos treinos no PSG em dia de despedida de Pochettino

05/07/2022 | 08:45



Após os primeiros jogadores do Paris Saint-Germain se reapresentarem para a pré-temporada na última segunda-feira, os astros Neymar e Messi retomaram os trabalhos nesta terça, que marca o início de uma nova fase no Camp des Loges. O clube oficializou a saída de Mauricio Pochettino, já dada com certa há algum tempo, e está pronto para iniciar um novo trabalho sob o comando de Christophe Galtier, ex-Nice e Lile, como novo treinador.

Inicialmente, o PSG havia informado que jogadores que tiveram compromissos com suas seleções no final da temporada passada teriam mais uma semana de férias e se apresentariam apenas no dia 11. Nesta terça-feira, entretanto, nomes como Neymar, Messi, Marquinhos e Navas já estiveram no clube, além de Donnarumma, Paredes e o reforço português Vitinha.

Na segunda, Neymar já havia declarado o fim de suas férias, em uma publicação na qual prometeu foco total na Copa do Mundo do Catar. "Essa foto resume muito as minhas férias, só risada e alegria ao lado das pessoas que eu amo. Agora é foco total! Nós brasileiros temos um trofeuzinho pra buscar", escreveu o atacante ao publicar nas redes sociais uma foto sorrindo.

O principal nome do futebol brasileiro vem sendo protagonista de rumores desde o fim da temporada passada. Nas últimas semanas, após declaração do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, muito se falou sobre a possibilidade de ele deixar o PSG. O próprio Neymar, contudo, teria acionado uma cláusula de renovação até 2027 para permanecer no clube francês, de acordo com informações divulgadas por jornais franceses como L''Équipe e Le Parisien.

O Chelsea, que está fazendo uma grande reformulação - envolvendo elenco e direção -, é apontado como um dos possíveis destinos de Neymar. Um retorno ao Brasil, neste momento, é visto como improvável, pelas altas cifras que envolvem um acordo com o craque.