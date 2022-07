Tigre e Alex Alves seguem fazendo história

Francisco Lacerda



05/07/2022 | 08:37



Com a vitória sobre o Santo André no último sábado, 1 a 0, no Estádio 1º de Maio, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC segue atraindo os holofotes e fazendo história na competição e também no futebol nacional. Com 26 pontos no Grupo A-7, sete vitórias e cinco empates, é a única equipe invicta entre as 124 que disputam as quatro divisões do futebol no País. De quebra, é a terceira com maior pontuação na Série Do, atrás somente de Brasiliense, do Distrito Federal, com 31, e Retrô, da cidade de Camaragibe, no Pernambuco, com 27.

Não bastasse a excelente fase, ainda tem o goleiro Alex Alves intransponível na competição. O arqueiro, que na penúltima rodada havia atingido a marca de 1.072 minutos sem ser vazado e pulverizado os tempos sem tomar gol de Rogério Ceni (988 minutos), Raul Plassmann (1.016), Ladel (1.027), Saulo (1.041), Emerson Leão (1.057), Eli Graciano (1.060) e Altevir Sales (1.066), agora, depois do tempo regulamentar mais os acréscimos frente ao Ramalhão, ultrapassa mais dois no ranking dos goleiros e sobe ao quinto posto. Alex Alves chegou a 1.169 minutos e deixou para trás Emerson Conceição, do Paysandu, do Pará, que em 2016 ficou 1.108 minutos sem ser vazado; e o lendário Jairo, o Pantera Negra do Corinthians, que fechou o gol por 1.132 minutos em 1978.

Dono da façanha, Alex se diz feliz pelos números, mas que não vai ao gramado pensando no cenário atual. “Sempre entro em campo para não sofrer gols, buscar a vitória, pontuar. Falo que se a gente não sofre gols, está mais próximo da vitória, de atingir os pontos que precisa. E o recorde não tenho ido atrás dele, é consequência do nosso trabalho. E sei que nossos objetivos no campeonato são outros (título e acesso à Série C nacional) e espero que a gente saiba alinhar nossos objetivos com tudo isso que está acontecendo”, diz ele.

Um dos responsáveis pela performance de Alex, Ricardo Toledo, preparador de goleiros do Tigre, revela que o trabalho é feito de forma integrada junto com o técnico Márcio Zanardi e o analista de desempenho Dani. Mas que há “sempre período para o complemento, com preparação específica, treinos voltados às questões técnica e física”.

Eles se conhecem desde o tempo em que atuaram juntos no Bragantino, mas tem se surpreendido com as marcas do goleiro. “Não esperava. É surpresa agradável. Chega a ser surpresa pelo número de jogos, pela dificuldade, mas não pela qualidade. A gente acredita que pela qualidade, experiência, por tudo que ele representa, é meta difícil de ser atingida, mas possível para ele, por tudo que ele faz no dia a dia, por tudo que constrói durante a semana. Nos representa muito bem, derrete-se Ricardo Toledo.

Alex vive, segundo o próprio, “momento incrível”, tanto na carreira quanto no clube, no qual diz esperar permanecer. “Estou muito feliz no Tigre. Tem sido ano muito bom para mim, estou junto da minha família. Espero que meu empresário e o clube conversem e possamos abrir conversa sobre renovação, isso me deixaria muito feliz.”

O PRÓXIMO É ZETTI

Na próxima rodada o Tigre pega o vice-líder Paraná, outra vez no Estádio 1º de Maio, às 16h, e, se mantiver a performance e Alex passar incólume e deixar o placar inalterado para o lado dos paranaenses, o arqueiro atingirá a marca de 1.259 minutos sem ver a bola ultrapassar sua meta e tomará a quarta posição de Zetti, goleiro com passagens por Palmeiras, São Paulo, Santos e Seleção Brasileira, e que em 1987, pelo Verdão, ficou 1.238 minutos sem buscar a bola no fundo das redes.

À frente de Alex agora nesse ranking, além de Zetti, apenas mais três guarda-metas. Em terceiro, Jorge Reis, do Rio Branco, do Espírito Santo, que entre 1970 e 1971 ficou 1.604 minutos intransponível; Neneca, do pernambucano Náutico (1.632, em 1974), em segundo; e do líder Mazzaropi, do Vasco da Gama, com impressionantes 1.816 minutos entre 1977 e 1978.

CLASSIFICAÇÃO

Na briga pela classificação no Grupo A-7, no qual estão o Tigre, já garantido, e o Ramalhão, o Paraná também avançou. No fim de semana o time do Sul venceu o Nova Iguaçu, por 2 a 1, chegou aos 22 pontos e não pode mais ser alcançado pelo quarto colocado, o próprio Nova Iguaçu. Como pelo regulamento do torneio os quatro primeiros avançam, sobram duas vagas para seis times: Portuguesa-RJ, terceira, com 18, Oeste (14), Nova Iguaçu (14), Santo André (12), Cianorte-PR (11). O Pérolas Negras-RJ, com oito, respira por aparelhos. Os quatro primeiros de cada chave avançam.