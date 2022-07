BC da Austrália (RBA) eleva taxa básica de juros de 0,85% para 1,35%

05/07/2022 | 08:31



O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, de 0,85% para 1,35%, em sua reunião de política monetária nesta terça-feira, 5. Na última alta de juros, a autoridade monetária havia elevado a taxa em 50 pontos base, de 0,35% para 0,85%. O RBA espera tomar mais medidas no processo de normalização das condições monetárias na Austrália nos próximos meses.

O tamanho e o momento de aumentos futuros das taxas de juros serão guiados pelos dados recebidos e pela avaliação do Conselho sobre as perspectivas para a inflação e o mercado de trabalho, disse o presidente do RBA, Philip Low, em comunicado.

A autoridade monetária avalia que a inflação global está alta, e vem sendo impulsionada por interrupções relacionadas à covid-19 nas cadeias de suprimentos, a guerra na Ucrânia e a forte demanda que está pressionando a capacidade produtiva. "A política monetária global está respondendo a essa inflação mais alta, embora ainda demore algum tempo até que a inflação volte à meta na maioria dos países", apontou Low. O banco central espera que a inflação tenha um pico na Austrália no próximo ano, e que caia de volta à faixa alvo em 2023, ficando entre 2 e 3%.

"O aumento de hoje das taxas de juros é mais um passo na retirada do apoio monetário extraordinário que foi implementado para ajudar a economia australiana durante a pandemia", afirmou Low.