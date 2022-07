Santo André vence de novo e está na semi

Francisco Lacerda



05/07/2022 | 08:33



A AD Santo André venceu ontem à noite o Ituano, por 72 a 65, no Complexo Pedro Dell’Antonia, pela terceira e decisiva partida dos playoffs e está na semifinal da LBF (Liga de Basquete Feminino. Agora o time da região enfrenta na semifinal o Sampaio Basquete.

O placar não reflete com fidelidade o que foi o jogo. Precisando da vitória para desempatar a série melhor de três e tendo pela frente o atual campeão, a AD Santo André sabia do que precisava e entrou ‘voando’ na quadra. Foi superior nos três primeiros quartos e se manteve à frente do marcador o jogo inteiro.

Na primeira parcial, sufocou o Ituano, neutralizou os ataques das adversárias e, faltando menos de um minuto para o fim, já marcava 23 a 11 no placar. Sassá fez 11 e Glenda, cinco. Foram três bolas de três em oito tentativas. Lays, que chagava com rapidez no ataque, deu ainda quatro assistências. No segundo quarto o Santo André continuou intenso e até a metade mantinha mais de dez pontos de diferença. Um vacilo da defesa e o Ituano diminuiu para sete faltando quatro. Mas Lays cresceu, passou a dominar os rebotes e comandava as andreenses, que fecharam o primeiro tempo em 37 a 25.

Ciente de que precisava reagir, no segundo tempo o Ituano acordou e veio para cima. Thati Pacheco e Gil comandavam as ituanas. Aos quatro minutos já havia diminuído a diferença no placar para nove, 40 a 31, fechando a parcial na frente, 17 a 16, com a vantagem das andreenses ficando nos 11 pontos, 53 a 42.

O último quarto foi eletrizante. Era tudo ou nada ao Ituano. Ao Santo André bastava administrar a partida. A equipe de Itu se aproveitava para parar o jogo e, assim, cometia muitas faltas, o que fez com que estourasse o limite cedo. As andreenses aproveitaram a maioria dos lances livres e mantinha-se na frente no placar. Faltando 38 segundos o placar marcava três pontos a favor da AD Santo André e posse de bola das ituanas. Depois, faltando 13, dois lances livres para o Ituano, que errou os dois. A a noite era mesmo do Santo André. Fim de jogo e classificação garantida.