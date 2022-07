Redação

Do Rota de Férias



05/07/2022 | 17:55



Passar as férias de julho em Bonito (MS) é uma ótima oportunidade para se conectar com a natureza e conhecer alguns dos cenários mais bonitos do Brasil. Durante o inverno, a cidade registra temperaturas médias de 25°C e clima seco. Com menos chuvas, rios, lagos e piscinas naturais atingem o grau máximo de limpidez.

6 atividades para curtir as férias de julho em Bonito

Confira 6 atividades legais para curtir a cidade de Bonito:

Flutuação

Mergulho

Atrações radicais

Trilhas e cachoeiras

Balneários

Grutas

1. Flutuação

Flutuar pelos rios cristalinos e admirar toda a abundância da vida subaquática é uma boa pedida para quem escolhe passar as férias de julho em Bonito. A flutuação da Nascente Azul, uma das mais bonitas do destino, é feita no rio homônimo, cujas águas são incrivelmente cristalinas e, graças ao fenômeno natural chamado espelhamento, apresentam um lindo tom de azul turquesa.

Depois de admirar a nascente, o percurso pelo rio, no qual o grupo é acompanhado por diversas espécies de peixes, é bem tranquilo – até quem não sabe nadar pode participar, já que os equipamentos não permitem que a pessoa afunde.

Mesmo no inverno, não é preciso se preocupar com a temperatura da água. Para a flutuação na Nascente Azul os visitantes recebem roupas de neoprene, que ajudam a manter o corpo aquecido. Além disso, a temperatura da água na nascente, onde a atividade começa, permanece em agradáveis 23°C o ano inteiro.

2. Mergulho

Bonito também tem opções para quem quer mergulhar. Uma delas é o Museu Subaquático de Bonito, único do mundo em um ambiente de água doce, instalado no lago da Nascente Azul, com cerca de 4 mil m². Na atual exposição, as estátuas submersas tratam de temas como a sustentabilidade e a preservação ambiental. Para ver essas obras de perto, o visitante deve realizar o mergulho com cilindro, que, por ser realizado em um ambiente controlado, não requer cursos ou certificados prévios e é indicado até para iniciantes.

Outra opção é a Lagoa Misteriosa, onde também acontece a flutuação, além do mergulho com cilindro para os mais aventureiros. Trata-se de uma caverna alagada com águas cristalinas, cuja real profundidade ainda é desconhecida.

Há ainda o Abismo Anhumas, com incríveis formações geológicas e um lago subterrâneo de águas cristalinas que atinge 80 metros de profundidade.

3. Atrações radicais

A região também oferece diversas atividades de aventura, como boia cross, arvorismo, trilhas em quadriciclo e rapel. O complexo da Nascente Azul, por exemplo, conta com uma tirolesa de 450 metros de extensão, com direito a uma vista deslumbrante para a Serra da Bodoquena, e o pêndulo humano, que desafia os limites da gravidade em um emocionante balanço nas alturas.

4. Trilhas e cachoeiras

Trilhas são boas escolhas para quem prefere um passeio mais tranquilo e contemplativo, com acesso a mirantes e cachoeiras. Além disso, é possível admirar a diversidade da flora e da fauna locais em cenários perfeitos para fotos.

Na Nascente Azul, a Trilha do Mirante da Luneta oferece uma vista incrível para a Serra da Bodoquena e para todo o panorama do parque. Outra opção no mesmo complexo é a Trilha do Pantanal, que retrata esse bioma típico do Centro-Oeste e foi desenvolvida em uma área de vegetação parcialmente inundada em torno de um lago, que abriga uma grande variedade de pássaros e outros animais.

Visitas a cachoeiras também são passeios imperdíveis, encontrados em diferentes propriedades. Entre as opções em Bonito estão o Parque das Cachoeiras e a Estância Mimosa. No município vizinho ficam as famosas cachoeiras Serras da Bodoquena e Boca da Onça.

5. Balneários

Os balneários de Bonito são áreas tranquilas para passar o dia aproveitando o sol, a natureza ao redor ou um bom mergulho em meio aos peixes. Alguns têm estruturas mais simples, como o Balneário Municipal.

Já o Balneário Nascente Azul é uma área de lazer para toda a família com excelente estrutura. Além da praia de água doce, o local conta com o Aqualokko (um circuito de aventura com pontes suspensas sobre o lago), tirolesas aquáticas, piscina ecológica e cascata, assim como quiosques com mesas, espreguiçadeiras e serviço de garçom.

6. Grutas

Um dos cenários mais famosos de Bonito, a Gruta do Lago Azul é uma enorme caverna que encanta pelo lindo espelho d’água de um tom azul intenso. O local guarda incríveis formações geológicas e vestígios de animais de origem pré-histórica. A visita é apenas contemplativa, pois não é permitido entrar na água.

Também vale a pena conhecer as Grutas de São Miguel e a Gruta São Mateus.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para passar as férias de julho em Bonito, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.