O 5G e o bonde da história

Do Diário do Grande ABC



04/07/2022 | 23:59



Começa a funcionar amanhã no Brasil o serviço de internet móvel de quinta geração, conhecida como 5G. O avanço representado pelo novo sistema é de tal monta que a localidade que ficar para trás corre riscos sérios de perder o bonde da história, acumulando prejuízos econômicos e sociais. Daí a necessidade de os municípios estarem preparados para recepcionar a novidade. Falta ao Grande ABC um mapeamento de como se encontra a infraestrutura telefônica capaz de recepcionar e transmitir os sinais da nova tecnologia. Há boas iniciativas, como é o caso de Santo André, mas elas são um tanto isoladas. Seria preciso à região ser mais homogênea.



A boa notícia, sobre o início do 5G, foi dada ontem de manhã pelo conselheiro da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) Moisés Moreira. Brasília, a Capital Federal, será a primeira cidade do País onde o sinal da nova tecnologia de comunicação estará disponível. A próxima da lista deve ser Belo Horizonte, nas Minas Gerais. A pergunta que fica no ar é: e os sete municípios do Grande ABC, quando serão beneficiados?



Na era da informação, onde a agilidade na transmissão de dados é o diferencial entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, estar alinhado ao que há de mais moderno no cenário tecnológico é fundamental. Para isso, o Grande ABC precisa lutar para que a Anatel libere, o mais rapidamente possível, a instalação das antenas específicas, tantas quantas forem necessárias, para que o novo modelo consiga entregar todo o potencial.



É evidente que a capilaridade do sistema telefônico, pelas alargadas dimensões do Brasil, um país de proporções continentais, deve levar um tempo razoável para se estabelecer. Compreende-se. Só é preciso ficar alerta para que a região seja contemplada no momento justo, conforme lhe asseguram seu tamanho e sua importância. O Grande ABC vem, desde a década de 1950, se mantendo entre as regiões mais desenvolvidas, tanto sócio quanto economicamente, porque sempre esteve na vanguarda tecnológica. Não pode ser diferente com o 5G.