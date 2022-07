Penha define quase todo primeiro escalão em Rio Grande da Serra

Heitor Santos



05/07/2022



Em sua primeira agenda oficial como prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PTB) anunciou praticamente todo o secretariado de gestão. O ato ocorreu no início da tarde de ontem, no prédio da Prefeitura.

A nova titular do Paço – assumiu o cargo na sexta-feira, com a cassação de Claudinho da Geladeira (PSDB) – anunciou os nomes de Gilmar Miranda (Secretaria de Governo), Cássio Pegoraro (Finanças), Alexandra Aguiar (Administração), Richard Oliveira (Assuntos Jurídicos), Eliana Dias Mendonça (Cidadania), Vinicius Cavalheiro (Meio Ambiente), Wilson de Souza (Serviços Urbanos), Marcelo Costa (Segurança), Carina Reis (Desenvolvimento), Juliana Mendes (Comunicação) e Rodrigo Olivares (Esportes).

Ao todo, foram apresentados 12 nomes que ocuparão as secretarias da cidade. Como o Diário antecipou em primeira mão, nomes ligados ao ex-prefeito Claudinho da Geladeira não ocuparão nenhum cargo. Ainda que a prefeita Penha Fumagalli tenha feito pedido oficial para que Walter Cordoni se mantivesse no comanda da pasta de Saúde, o médico declinou e alegou problemas pessoais. Além disso, ao jornal a prefeita também tinha afirmado que Paulo Sérgio Ferreira comandaria Obras, o que não se confirmou.

“São estes que farão parte do time que me ajudará a comandar Rio Grande da Serra. Sei que o desafio é grande, mas não é impossível. Ainda estamos analisando nomes para ocupar as secretarias de Saúde e também a de Obras”, declarou a chefe do Executivo, em coletiva de imprensa. Durante o discurso, Penha Fumagalli também sugeriu que a pasta de Educação passasse a se chamar Secretaria de Educação, Cultura, Ciências e Tecnologia.

“Vamos pensar também em implantar o ensino integral, com a intenção de auxiliar aquela mãe que paga para que cuidem de seus filhos. Vamos nos debruçar sobre isso e estudar a possibilidade de adotar essa medida.”

DIÁLOGO

A prefeita também realizou a primeira reunião com os vereadores. O encontro contou com 12 dos 13 parlamentares que compõem o Parlamento da cidade.

Desde que assumiu a cadeira do Executivo, na sexta-feira, Penha tem afirmado que vai buscar diálogo com todos os vereadores, até mesmo com os quatro integrantes que formavam o bloco de apoio a Claudinho da Geladeira e que deverão fazer oposição a Penha Fumagalli.

De acordo com os parlamentares, a ideia é levantar a “bandeira branca da paz” para dar tranquilidade à gestão da prefeita. A previsão é a de que haja uma reunião mensal para tratar das demandas da cidade.

Além disso, o vereador Cladinho Monteiro (PTC) foi apresentado como líder do governo na casa.