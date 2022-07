Biden: nossa economia está crescendo, mas não sem dor

04/07/2022 | 19:57



Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden afirmou que a economia americana "está crescendo, mas não sem dor". Em discurso pelo feriado desta segunda-feira, 4, Dia da Independência dos EUA, o democrata afirmou que a liberdade está sob ataques "aqui e no exterior".

No discurso, Biden pontuou que assinou no fim do mês passado uma lei que restringe a compra de armas nos EUA. "Vocês todos ouviram sobre o que aconteceu hoje. Todos os dias somos lembrados de que não há nada garantido em nossa democracia", disse, em referência ao tiroteio em Chicago, durante desfile pelo 4 de julho.

Até o momento, seis pessoas morreram por conta do tiroteio e duas dúzias estão feridas, de acordo com as autoridades locais. A polícia está procurando pelo suspeito que teria começado a atirar de um telhado contra o desfile de comemorações.

*Com informações da Dow Jones Newswires.