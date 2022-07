Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



04/07/2022 | 18:30



O Grande ABC confirmou hoje o segundo caso de varíola dos macacos. O paciente é de São Bernardo e não possui histórico de viagem ao exterior, como os demais infectados, conforme informações da Secretaria de Estado da Saúde. Atualmente ele está em isolamento domiciliar e seu quadro de saúde é estável. O caso está sendo acompanhado e monitorado diariamente pelo departamento de atenção básica municipal.

A primeira ocorrência da doença na região foi registrada no fim de junho em Santo André. O paciente de 36 anos apresentou os primeiros sintomas da doença após retorno de viagem à Europa e testou positivo para o vírus em hospital privado na Capital. Segundo a Prefeitura da cidade, o munícipe teve alto do isolamento domiciliar na última sexta-feira e apresenta bom estado de saúde.

No total, o Estado tem 53 casos confirmados, sendo 46 na Capital, dois em Indaiatuba, um em Cajamar, um em Itapevi, um em Santo André, um em São Bernardo e outro em Vinhedo. Conforme esclareceu a pasta de saúde, todos os pacientes estão com boa evolução do quadro e são acompanhados pelas vigilâncias epidemiológicas dos seus respectivos municípios, com o apoio do governo estadual.

A secretaria reforça ainda que o vírus da Monkeypox faz parte da mesma família da varíola e o atual surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. A transmissão ocorre entre pessoas e o atual surto tem prevalência de transmissão de contato íntimo e sexual.