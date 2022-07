Dólar fica misto ante rivais, enquanto divisas turca e argentina se enfraquecem

04/07/2022 | 18:19



O dólar ficou misto frente moedas competitivas nesta segunda-feira, 4, em sessão marcada pela liquidez reduzida com o Dia da Independência dos Estados Unidos. As negociações se dão às vésperas da publicação da ata mais recente de reunião monetária do Federal Reserve (Fed) e do payroll de junho. Entre emergentes, destaca-se a desvalorização das divisas turca e argentina, devido a questões locais.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 135,39 ienes, enquanto o euro caía a US$ 1,0425 e a libra avançava a US$ 1,2106.

O ING afirma que, apesar de julho ser historicamente considerado um mês de baixa volatilidade nos mercados globais, é provável que esta noção mude este ano. Para o banco holandês, os voláteis mercados de ações e títulos devem continuar refletindo sobre o mercado cambial. Nesta semana, o ING espera que o dólar não sofra contração, a não ser que o payroll na sexta-feira venha "muito fraco". Já a relação entre euro e dólar pode desafiar as mínimas registradas no mês de maio, avalia.

A Monex Europe prevê que o dólar siga firme ao longo deste trimestre, mas sofra correção para baixo nos últimos três meses do ano. Com a previsão de que o Fed eleve a taxa básica de juros em 75 pontos-base neste mês e as preocupações sobre crescimento globais, é provável que a divisa americana se fortaleça com as posições defensivas de operadores, afirma a empresa britânica. A Monex espera que o índice do dólar DXY caia para 100,350 pontos até o final do ano, de 105 atualmente.

Entre emergentes, a lira turca caiu ante o dólar, depois que a inflação ao consumidor na Turquia saltou 78,62% em junho, na base anual, alcançando o maior nível em 24 anos. No horário citado, o dólar subia a 16,8091 liras, de 16,7621 no fim da tarde de sexta-feira.

A moeda argentina também perdeu forças frente à americana, com a troca no Ministério da Economia da Argentina adicionando novas incertezas ao cenário econômico nacional. No mercado paralelo, o dólar blue era vendido a 260 pesos, de acordo com o Âmbito Financeiro.

*Com informações da Dow Jones Neswires.