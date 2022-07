Jojo Todynho e Gkay passam por momento constrangedor durante Dança dos Famosos, diz colunista

04/07/2022 | 17:10



O clima pesou! Como você já sabe, Jojo Todynho não tem nenhum problema em falar o que pensa. Por conta disso, nos bastidores do programa Dança dos Famosos do último domingo, dia 3, a cantora e Gkay passaram por um momento um tanto quanto constrangedor.

Segundo a colunista Fábia Oliveira do Em Off, após revelar publicamente que recusou o convite para a Farofa da Gkay, Jojo brincou com a influenciadora e falou para ela convidar uma pessoa da plateia. Apesar de Gkay não ter gostado muito da brincadeira, Todynho revelou à colunista que elas ficaram de boa.

- Eu estava conversando com a plateia e ela chegou e participou da conversa também. Sugeri que ela desse o convite que seria meu para alguém da plateia e acho que ela não gostou, mas depois ficou tudo bem, eu acho.

Vale pontuar que, de acordo com Fábia, Jojo não aceitou o convite por conta de seu marido, Lucas Souza. A dupla está casada desde janeiro de 2022.