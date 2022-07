Após temporada de férias, Neymar Jr. avisa que está focado: Temos um trofeuzinho para buscar

04/07/2022 | 17:10



Depois de muito quentão e milho com manteiga, chegou a hora de dizer tchau para as férias e olá para o trabalho. Nesta segunda-feira, dia 4, Neymar Jr. usou as redes sociais para avisar que o período de descansou chegou ao fim e, agora, está focado na Copa do Mundo do Catar, que vai rolar em novembro deste ano.

No clique publicado, ele apareceu todo sorridente com roupas de festa junina e escreveu:

Essa foto resume muito as minhas férias. Só risada e alegria ao lado das pessoas que eu amo. Agora é foco total! Nós, brasileiros, temos um trofeuzinho para buscar. #Hexa.

O evento está previsto para acontecer entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro e promete ser muito importante para Neymar. Isso porque o jogador de futebol afirmou para o DNZ que a competição deve ser a sua última e fará de tudo para ser campeão.