Como reservar parque na Disney – Passo a passo completo

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



04/07/2022 | 16:55



Neste artigo, você verá um guia passo a passo sobre como reservar parque na Disney, algo fundamental para quem já está com viagem marcada ou planeja ir a Orlando.

O procedimento tornou-se obrigatório durante a pandemia, mais especificamente em julho de 2020, o que significa que você não pode mais chegar aos quatro parques da Disney World (Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom), mesmo com ingressos na mão, e simplesmente entrar neles (até dá para se virar na hora, caso tenha vaga, mas o risco é muito grande). Antes, é preciso fazer a reserva no site oficial do complexo.

O sistema foi criado, entre outros motivos, para organizar melhor as filas dos centros de lazer, uma vez que, com mais dados nas mãos, a Disney consegue propor roteiros personalizados aos visitantes por meio da ferramenta digital Disney Genie.

Quando fazer reservas de parques na Disney. Quanto antes você fizer as reservas nos parques da Disney, melhor. Isso porque as vagas são limitadas e você pode ficar sem acesso ao parque no dia desejado.

O recomendado é comprar os ingressos com alguns meses de antecedência, planejar o roteiro na cidade e já fazer as reservas, sobretudo se pretende viajar na alta temporada (de junho a agosto, no verão americano).

Vale saber que, caso haja disponibilidade, dá para modificar as datas antes do dia agendado, tudo pelo site da Disney.

Como reservar parque na Disney

É obrigatório reservar parque na Disney por meio do site oficial

Veja no passo a passo como reservar parque na Disney.

Acesse o site oficial da Disney World e faça o login com seu nome de usuário e senha (é o mesmo do My Disney Experience). Vá ao menu “My Disney Experience”, no canto direito da tela, e escolha a opção “Sistema Disney Park Pass“. Quem comprou os ingressos e já os vinculou ao sistema pode ir a “Efetue reservas para os Parques”. Do contrário, é preciso adquirir os tíquetes e vinculados ao My Disney Experience. Caso vá viajar com mais pessoas, indique todos os integrantes do grupo cujos ingressos estão conectados ao seu (este procedimento também deve ser feito anteriormente no My Disney Experience). Para isso, basta clicar na caixinha ao lado de cada nome listado. Em seguida, aperte “Continuar”. No calendário, selecione o dia da visita. Abaixo dele, aponte qual parque da Disney World pretende visitar na data escolhida. Na próxima tela, revise as informações e confirme o pedido de reserva. Você receberá um aviso dizendo que está tudo certo. Quem tiver ingressos para vários dias e parques diferentes deverá fazer uma reserva por vez. Pra isso, é só descer a tela de confirmação e seguir os passos indicados. Ao final do processo, você poderá consultar todas as reservas realizadas ao acessar o menu “My Disney Experience”, no site da Disney World, e ir a “Meus planos”. Futuramente, caso haja disponibilidade, as reservas podem ser alteradas. Os dados também ficam disponíveis no aplicativo My Disney Experience (baixe aqui – iPhone e Android).

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Reservas para quem tem ingresso Park Hopper

Se você tiver ingressos Park Hopper, que permitem ir a mais de um parque no mesmo dia, faça a reserva do primeiro centro de lazer normalmente, seguindo o passo a passo acima. Aí, a partir das 14h, e só depois deste horário, você poderá ir a qualquer outro parque da Disney World sem precisar fazer um novo agendamento.

Vale saber que você deve ir primeiro, obrigatoriamente, ao parque reservado no sistema. Isso porque é preciso validar o bilhete nele antes de acessar qualquer outro centro de lazer da Disney no mesmo dia (depois das 14h), sem ser forçado a fazer uma nova reserva.

—

PLANEJE SUA VIAGEM À DISNEY WORLD

Quando planejamos nossas viagens para a Disney World , recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para a Disney World ou qualquer outro lugar dos EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional.

Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Agora que você já sabe também como reservar parques na Disney, veja mais detalhes e clique nos links para efetuar reservas em locais de confiança:

Reserva de hotéis na Disney World

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis dentro ou fora dos parques da Disney World. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis dentro e fora dos parques em Orlando.

Seguro viagem EUA

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem EUA.

Chip viagem EUA

Em uma viagem para a Disney World ou qualquer outro lugar dos EUA, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do país – testamos até no Alasca.

Passagem aérea para Orlando

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Orlando, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Aluguel de carro em Orlando

Em muitos destinos dos EUA, como Orlando e a Disney World, alugar um carro é fundamental. O melhor site para comparar os preços praticados no país é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam em Orlando.