Wesley Safadão está sofrendo com efeitos de medicação após crise de dores na coluna: Estou inchado e ansioso

04/07/2022 | 16:10



Um passo de cada vez! Apesar de ter recebido alta hospitalar após a crise causada pela hérnia de disco, Wesley Safadão segue afastado dos palcos para continuar com o tratamento em casa. Nas redes sociais, o cantor tranquilizou os fãs ao contar que está melhor, mas explicou que sofre com os efeitos das medicações.

- Não tem o que fazer. Não tem mágica e nem segredo. É aguardar desinflamar para depois começar o trabalho de manipulação. Agora nem manipular eu posso porque corre o risco de agravar o problema. Na medida do possível estou bem, porque o que incomoda mesmo são as dores. Ando um pouco e os pés ficam dormentes. Estou tomando corticoide demais, estou inchado, comendo muito e ansioso, desabafou nos Stories.

O cantor contou que deseja voltar aos palcos ainda nesta semana.

- Terça ou quarta-feira vou fazer outra ressonância, onde eu vou saber se o médico vai me liberar ou não para seguir com a agenda. Estou muito confiante, fazendo tudo que é necessário e tudo o que eu posso para poder voltar já essa semana. E na semana seguinte, se Deus quiser, eu já quero estar pulando em cima do palco, disparou.