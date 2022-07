Bolsas da Europa sobem na maioria, com desaceleração do PPI na zona do euro

04/07/2022 | 15:27



Os principais índices acionários da Europa subiram na maioria, em uma sessão marcada por uma liquidez mais baixa devido ao feriado de Dia da Independência nos Estados Unidos, que mantém os mercados americanos fechados. As bolsas, que tentaram se recuperar das perdas recentes, foram favorecidas pela desaceleração da inflação ao produtor na zona do euro. Além disso, a alta dos contratos futuros de petróleo deram impulso aos papéis de petroleiras.

O índice pan-europeu Stoxx 600, que incorpora outros mercados da região, fechou com alta de 0,53%, em 409,30 pontos.

O PPI da zona do euro saltou 36,3% em maio ante igual mês do ano passado, perdendo força ante o acréscimo anual de 37,2% observado em abril. É a primeira vez desde maio de 2020 que o indicador registra desaceleração. O resultado veio abaixo do consenso de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 36,8%.

Investidores também estão na expectativa pela divulgação da ata do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. O vice-presidente da instituição, Luis de Guindos, afirmou hoje que o tamanho do aumento da taxa de juros em setembro dependerá da atualização das perspectivas de inflação de médio prazo. Dessa forma, segundo o banqueiro, se as perspectivas persistirem ou se deteriorarem, um incremento maior que 25 pontos-base será apropriado. Dirigente do BCE e presidente do BC da Eslovênia, Bostjan Vasle disse hoje que os aumentos das taxas de juros do bloco devem continuar "após setembro, no quarto trimestre e no início do próximo ano".

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 0,89%, em 7.232,65 pontos.

"O FTSE 100 está mais alto, devido ao aumento do petróleo e dos estoques de petróleo, já que a Europa desfrutou de uma sessão tranquila graças ao feriado dos EUA", disse o analista do IG, Chris Beauchamp, em nota. Petroleiras como Shell e BP subiram 3,87% e 4,41%, respectivamente. Por outro lado, papéis da EasyJet caíram 4,40%, após o diretor de operações da companhia Peter Bellew renunciar a partir de 1º de julho, quando a companhia aérea declarou que continuava focada em suas operações diárias após a escassez de funcionários e greves que levaram ao cancelamento de milhares de voos neste verão.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,31%, a 12.773,38 pontos. Na Bolsa de Paris, o índice CAC 30 avançou 0,40%, a 5.954,65 pontos. O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, registrou queda de 0,05%, a 21.343,93 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 perdeu 0,17%, em 8.161,80 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI subiu 0,04%, a 6.054,21 pontos.

* Com informações da Dow Jones Newswires