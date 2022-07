Samsung: smartphone Galaxy M13 chega às prateleiras

Da Redação

Do 33Giga



04/07/2022 | 14:55



O novo Galaxy M13 chegou ao Brasil hoje (4). O modelo da linha M é vendido exclusivamente de forma online.

O smartphone Galaxy M13 traz inovações essenciais para o dia a dia do consumidor, como bateria de longa duração e carregamento rápido, um processador veloz e um conjunto triplo de câmera para registrar todos os momentos especiais.

Menor e mais leve que seu antecessor, o telefone conta com uma enorme tela infinita de 6.6 polegadas para exibir imagens em alta definição e alta resolução. A ideia é criar experiência de display robusta e imersiva para que cada detalhe apareça de maneira rica e brilhante na tela, seja para assistir a um filme ou a uma série, navegar nas redes sociais ou jogar seu game favorito.

Galaxy M13: desempenho

Com processador poderoso, 4GB de RAM e 128 GB de memória interna, o Galaxy M13 não deixa na mão os usuários. O modelo oferece potência e bastante espaço interno para realizar tarefas no trabalho, estudar ou apenas se divertir, assistindo a um filme, por exemplo.

A bateria de 5.000mAh3 do Galaxy M13 fornece carga o bastante para uso prolongado do dispositivo. As inovações Galaxy presentes no M13, como a Bateria Adaptável (Adaptive Power Saving, em inglês) ainda garantem que o dispositivo se adapte ao seu estilo de uso e economize bateria quando for mais necessário.

O Galaxy M13 possui suporte ao carregamento rápido de 15W4, para que a carga do smartphone chegue a 100% de forma rápida e ágil5.

Câmeras versáteis

O conjunto de inovações do M13 fica ainda mais completo com o trio de câmeras traseiras, que inclui um sensor principal com incríveis 50 MP de alta resolução para que até os menores detalhes ganhem vida na cena capturada.

Além do sensor principal de 50 MP, o Galaxy M13 traz um sensor de profundidade para registrar belas e elegantes fotos com fundo desfocado, e um sensor Ultra-Wide6 para capturar fotos mais amplas, que cobrem uma maior ambientação.

Preço e disponibilidade

O Galaxy M13 chega exclusivamente para venda online tanto na Loja Online Samsung como no e-commerce dos principais varejistas do Brasil. Ele está disponível nas cores verde, cobre e azul e pelo preço sugerido de R$ 1.799.