Madonna relembra ameaças de prisão durante turnê em 1990

04/07/2022 | 14:11



É ela! No último domingo, dia 3, Madonna usou as redes sociais para afirmar que abriu muitas portas para artistas pop atuais. A diva de 63 anos de idade relembrou momentos de tensão em que foi ameaçada de prisão diversas vezes enquanto viajava pelo mundo com a turnê Blonde Ambition, em 1990.

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo apresentando o hit Like A Virgin no palco e escreveu:

Ameaçaram me prender três vezes enquanto viajava o mundo e performava Like A Virgin durante a turnê Blonde Ambition. O Vaticano cancelou todos os meus shows em Roma. Veem como eu pavimentei o caminho para vocês?

Para quem não sabe, Madonna foi perseguida por policiais devido à performance da música incluir coreografias para lá de sensuais, insinuando masturbação e sexo com outros dois dançarinos, e naquela época tudo era visto com outros olhos.