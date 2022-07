Tentativa de assalto termina com suspeito morto em São Bernardo

Da Redação



04/07/2022



Durante a noite do último domingo (3) a GCM (Guarda Civil Municipal) surpreendeu dois indivíduos durante tentativa de assalto na avenida José Odorizzi, em São Bernardo. A abordagem resultou em troca de tiros entre os agentes e os assaltantes onde um dos indivíduos foi morto e o outro capturado.

Os indivíduos estavam em uma moto quando abordaram uma mulher que estava com duas crianças dentro de um veículo, a ação foi interrompida com a chegada e ação dos agentes que realizavam a patrulha preventiva da região. Os indivíduos começaram a disparar contra os guardas após os mesmos darem voz de prisão.

As vítimas do assalto não sofreram nenhum ferimento e passam bem. O caso foi registrado no 3º DP de São Bernardo.