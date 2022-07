José Loreto dá dica sobre término de relacionamento: Focar no trabalho ou no bem-estar

04/07/2022 | 13:11



Coração partido? Nananina não! José Loreto traz a solução para evitar aqueles dias de cama e muito doce. O personagem do ator, Tadeu, acabou de levar um fora que cortou o coração dos espectadores de Pantanal, após vários beijos calientes entre o peão e Guta, a jovem declarou que não o ama. Essa doeu em todo mundo, mas Loreto deixou uma dica em sua participação no Fantástico que foi ao ar no último domingo, dia 3.

Após a exibição da novela, as buscas por como deixar de amar alguém no Google triplicaram e o ator decidiu falar sobre o assunto:

- Eu acho que não tem uma fórmula de sucesso para sair da fossa, não é? Acho que o luto é válido, mas assim como a gente sair desse luto é. Eu tento virar a página, já achar outros interesses, ocupar minha cabeça em outros lugares. Focar ou no trabalho ou no meu bem-estar para despertar novas paixões, novos amores, novos caminhos. Sempre tem alguém, não é? Sempre tem um chinelo velho para um pé chulezento, brinca Loreto.

Mas uma antropóloga norte-americana, a Helen Fischer, busca uma explicação para essa dor do amor. Ela analisa imagens cerebrais de ressonâncias magnéticas desde 2005 para tentar entender como funciona a paixão no corpo humano. Nessa pesquisa ela já conseguiu descobrir que quando estamos apaixonados, uma área do cérebro relacionada à fome e sede é ativada, que doideira, né?

A especialista também deu algumas dicas de como lidar com o coração partido, e a primeira delas é evitar ao máximo qualquer contato com aquela pessoa, pode doer um pouquinho no início, mas as coisas vão ficando melhores com o tempo.

- A única maneira de se recuperar é usar o modelo dos alcoólicos anônimos, tratar como um vício mesmo. Se livre das cartas, das fotos nos porta-retratos. Não escreva, não ligue, não procure. Vá fazer coisas novas. E, nas redes sociais, não siga a pessoa.

E aí, lembrou daquela pessoa?