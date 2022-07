País melhorou o ambiente de negócios, diz secretário de Comércio Exterior

04/07/2022 | 13:01



O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, disse na manhã desta segunda-feira, 4, que o Brasil está bem posicionado para atrair investimentos internacionais, devido ao seu papel como exportador de commodities e às reformas conduzidas para melhorar o ambiente de negócios do País.

Substituindo o ministro Paulo Guedes no Fórum Econômico Brasil & Países Árabes, Ferraz afirmou que o movimento de reorganização das cadeias produtivas globais é uma "janela de oportunidade" para a inserção do País na economia internacional, devido ao papel do Brasil como importante fornecedor de commodities para o mundo.

O secretário disse ainda que o conjunto de reformas conduzido no País desde 2019 melhorou o ambiente de negócios brasileiro e está "cristalizado" no processo de acessão do País à OCDE. "O Brasil está muito bem posicionado, criando um ecossistema de negócios muito favorável para a sua maior inserção internacional e atração de investimentos para a nossa economia", afirmou.

No início da sua fala, por videoconferência, o secretário destacou as realizações do governo Bolsonaro nas agendas de abertura comercial, redução de barreiras e eliminação de burocracias no comércio exterior.