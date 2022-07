Bourbon Cataratas abriga animais resgatados e belos cenários naturais

Redação

A 12 quilômetros das famosas cataratas, o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, em Foz do Iguaçu (PR), é uma boa opção de hospedagem para quem quer relaxar e se conectar com a natureza. De quebra, o complexo oferece fácil acesso às principais atrações da cidade.

Atrações do Bourbon Cataratas

Cercado por uma vegetação natural, o hotel é o único Eco Resort de Foz do Iguaçu. Ali, crianças e adultos podem aprender mais sobre ações sustentáveis e participar de atividades lúdicas em contato com a natureza, como visitas ao pomar.

O local também conta com uma área especial chamada Refúgio Bourbon. O espaço abriga animais resgatados de operações ilegais ou que sofreram maus tratos e que não podem ser reintegrados à natureza. Alguns deles estão até em risco de extinção.

Personagens da Turma da Mônica marcam presença em diversos ambientes do hotel (que variam desde brinquedoteca até suítes temáticas) e garantem a diversão de crianças e adolescentes. Nas férias de julho inclusive, Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali estarão no resort nos dias 14, 15, 16, 19, 21, 22 e 23 para interagir com as crianças e participar de sessões de fotos.

A trupe circense, que fará oficinas, espetáculos noturnos e até um trapézio voador, é outra atração que irá animar o mês de férias escolares. As apresentações e atividades ocorrerão entre os dias 15 e 27 de julho.

A infraestrutura do Bourbon Cataratas inclui ainda um complexo de piscinas. Na Splash Pool (piscina com brinquedo), a água termal pode chegar a temperatura de 28°C. A piscina indoor, por sua vez, tem aquecimento artificial, com temperatura média de 30°C. Para completar, a Gran Pool, recentemente reformada, recebe jatos de águas termais.

Tadeu Brunelli – Divulgação Resort conta com complexo de piscinas

Quadras, campo de futebol, salão de jogos e spa também ficam à disposição dos hóspedes. Além disso, o hotel conta com vários espaços gastronômicos, com destaque para a pizzaria Trattoria di Carinola e o restaurante Tarobá, que é decorado com elementos indígenas e serve as melhores receitas das gastronomias nacional e internacional.

Durante as noites de julho, o hotel vai explorar culinárias de diversas partes do mundo. Desde as cozinhas árabe, francesa e italiana até a culinária das três fronteiras, com o especial costelão assado em fogo de chão.

Cortesias para crianças

Vale a pena destacar que o Bourbon Cataratas oferece cortesia para a hospedagem de duas crianças de até 11 anos.

O complexo é o único hotel a ofertar esse benefício na região de Foz do Iguaçu.

