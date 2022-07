25 anos da VAIO: marca celebra com até 25% desconto em notebooks

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/07/2022 | 11:55



Os 25 anos da VAIO serão celebrados neste mês. Para comemorar a data, a marca traz uma promoção. Até 25 de julho, consumidores que acessarem o site da campanha de aniversário poderão adquirir 25 notebooks com até 25% de desconto. Os abatimentos em determinados modelos podem chegar a R$ 2 mil.

Um pouco de história

A VAIO foi criada em 1997 como uma marca de PCs voltada para o mercado japonês. Com computadores que marcaram época na indústria de tecnologia, ao longo desses 25 anos, a marca nunca perdeu a paixão por criar produtos inovadores e segue uma constante busca pela união entre beleza e performance.

Em 2015, a VAIO passou a expandir globalmente seus negócios e chegou aos Estados Unidos e ao Brasil. Após testes para garantir o padrão de qualidade japonesa, os equipamentos da marca começaram a ser produzidos e distribuídos no País pela Positivo Tecnologia. Atualmente, está presente em outros locais, como Argentina, Chile, China, Índia, Malásia, Singapura e Uruguai.

Nos 25 anos da VAIO, o foco da empresa segue sendo o desenvolvimento de máquinas potentes e com avançadas tecnologias, como processadores Intel de 12ª geração, baterias que suportam até 10 horas de uso contínuo e ampla capacidade de armazenamento. O mais recente lançamento no Brasil foi o notebook VAIO Z Signature Black, desenvolvido com fibra de carbono para que seja, ao mesmo tempo, um modelo ultraleve e resistente.