Santo André recebe primeiro festival de comidas gigantes

Lorena S. Ávila

Do Diário o Grande ABC



04/07/2022 | 11:42



Santo André recebe a 3ª edição do Big Food Festival, que acontecerá entre os dias 29 e 31 de julho, no estacionamento em frente ao shopping Atrium. O megaevento trará a maior coxinha do Brasil, que pesa cerca de 20Kg, além de outras comidas como pasteis de 1,5kg, lanches de 3Kg e até churros enormes com mais de 1kg. O público também poderá compartilhar porções imensas de petiscos e bebidas servidas em copos gigantes.



Popularmente chamado de "Festival da ''''Ignorança''''", o evento, que é inspirado nas tradicionais feiras norte-americanas de comida de rua, também irá promover uma competição de comilança entre os participantes. Para quem gosta mais de doces, o festival também terá opções de brigadeiros com mais de 2kg, bolos de pote, dentre outras guloseimas.



Apesar de ser a primeira vez que o festival desembarca em Santo André, no Brasil ele já passou por cidades como São Bernardo do Campo e São José dos Campos, sendo essa a 3ª edição, que conta com realização do Espaço As Meninas Feiras e Eventos e a Charrua Produções Artísticas.

“Que alegria poder trazer esse super evento, que oferece aos visitantes a oportunidade de compartilhar com seus amigos e familiares comidas gigantes e deliciosas, com receitas preparadas exclusivamente para o Big Food Festival”, comenta Elaine Vilela, uma das idealizadoras do festival e sócia-proprietária do Espaço As Meninas Feiras e Eventos.



O Big Food Festival ainda terá show de rock, com presença da banda cover Queens Rock, do vocalista Marcos Vox. Ainda na programação musical, presença do DJ Dinho Garcia, famoso nas baladas paulistanas, com muito set de música eletrônica, flashback e pop. Quem não quer comer as comidas gigantes, também poderá desfrutar de opções em tamanho normal.



Anote para ficar por dentro de toda a programação!

Sexta-feira (29), das 17h às 22h; sábado (30), das 12h às 22h; e domingo (31), das 12h às 20h, no estacionamento em frente ao Shopping Atrium - Av. Alexandre de Gusmão, 145 - Santo André. Para confirmar presença e saber tudo que terá no festival, basta acessar pelo link https://fb.me/e/1IG8MM8qI. A entrada é gratuita.