Cantora da banda A Patroa revela detalhes sobre conversa que teve com Marília Mendonça, Maiara e Maraísa; confira!

04/07/2022 | 11:11



É eita atrás de vixe! A cantora da banda A Patroa, Daisy Soares conversou com o Domingo Espetacular sobre o processo que envolve o seu grupo de forró e o projeto criado pelas sertanejas Marília Mendonça, Maiara e Maraísa que leva o nome muito parecido, As Patroas. Em suas declarações, ela afirmou que não deseja fazer nada contra a memória de Marília, que morreu em um acidente de avião no final de 2021.

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, as sertanejas foram obrigadas a trocar o nome do álbum que seria lançado em homenagem a voz de Supera, e agora no último domingo, dia 3, a vocalista da banda A Patroa quebrou o silêncio sobre o processo e conversas que teve com as cantoras para tentar resolver o problema do nome.

Em seu relato, ela conta que as quatro se reuniram em uma conversa virtual no dia 28 de outubro de 2021, uma semana antes da morte de Marília. Esse encontro foi feito junto ao advogado da voz de Troca de calçada e durou em torno de duas horas, mas nada ficou de fato resolvido, apesar de uma das frases ditas ter marcado muito Daisy.

- A Marília fala que é incontestável o nosso direito à marca. Isso para mim foi muito forte. Ela reconhecia, ela estava ali porque ela reconhecia o nosso direito.

Na opinião da cantora, a sertaneja deu razão à sua causa, apesar das irmãs terem insistido muito que o projeto seria o legado delas no mundo da música e que o projeto, As Patroas, era muito importante para elas.

- Maiara e Maraísa falavam muito sobre o legado, porque a gente está construindo um legado, porque a gente queria mostrar isso para o Brasil sobre o legado das Patroas, para a gente é algo muito importante. Elas usavam muito o para a gente.

A baiana ainda revelou uma fala chocante sobre toda a conversa que teria sido dita por Maraísa:

- Ela disse: Usa a gente de escada, não tem problema, a gente se apoia.

Eita, que situação, hein?! Mas vale lembrar que a banda A Patroa já existe e tem sua marca registrada desde 2013 e apesar das propostas e ameaças, Daisy diz que não pretende abaixar a cabeça e não irá desistir de seu nome, afinal ela já venceu o primeiro julgamento e conseguiu impedir o uso do nome As Patroas. Até onde será que essa história vai, hein?