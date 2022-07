Mariana Rios abre o coração em entrevista ao Domingo Espetacular e fala sobre o início da carreira

04/07/2022 | 11:11



Como você vem acompanhando, Mariana Rios assinou contrato com a Record e é a mais nova apresentadora da casa. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a artista que é uma das mais completas do Brasil, abriu o jogo sobre o início de sua carreira.

Os pais da artista fizeram questão de abrir a casa deles no interior de Minas Gerais e falar um pouquinho também sobre a filha. Em uma mesa farta com bolos, café e o tradicional pão de queijo mineiro, o pai da artista abre o coração.

- Mariana é uma pessoa doce e ao mesmo tempo uma leoa! Depende de como ela é tratada, disse o pai.

A cidade em que Mariana Rios morava era muito pequena e mesmo assim correndo atrás de seus sonhos, ela decidiu encarar uma viagem para o Rio de Janeiro e contou durante a entrevista que não foi nada fácil.

- Você sai de uma cidade de 100 mil habitantes e encarar um Rio de Janeiro, não é fácil. Ainda mais você sendo mulher, é complicado. Ainda mais querendo ser artista! Quando eu cheguei no Rio, eu fui morar em uma república com mais três meninas e era super afastado da minha escola, pegava dois ônibus por dia e acordava super cedo.

A artista revelou com o que trabalhava antes de começar a fazer teatro e a mãe dela comentou que fazia trufas de chocolate para que Mariana vendesse pelos lugares que passava no Rio de Janeiro.

- Trabalhava com a loja para me sustentar e a maioria das vezes eu não conseguia fazer os testes em televisão porque eu tinha os meus horários no shopping. E eu sempre fui uma boa vendedora, eu acho que o jeito mineiro ajuda muito a gente. Eu também panfletei por muito tempo para as lojas!

A atual apresentadora do Ilha Record 2 contou também que sonhou junto com seu avô em ter um carro de luxo enquanto trabalhava como vendedora e conseguiu realizar esse sonho. E não era só isso, ela conseguiu até ser embaixadora da marca do carro e conseguiu até levar o avô para dar um voltinha.