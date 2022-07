Silvia Poppovic revela que o marido está com leucemia: - A alternativa que nos resta é o transplante de medula

04/07/2022 | 11:10



Força, Marcelo Bronstein! A apresentadora Silvia Poppovic usou as suas redes sociais para falar de um assunto delicado e difícil para sua família. Com um vídeo de quase dois minutos, a artista revelou que seu marido foi diagnosticado com leucemia e começara um tratamento contra a doença.

- Hoje, venho com uma notícia difícil, mas faço questão de dividir com vocês! Nessa segunda, meu marido Marcello começa um tratamento contra uma leucemia descoberta há 9 meses. Tentamos o tratamento clínico, mas não resolveu; por isso, a alternativa que nos resta é o transplante de medula, iniciou.

Em seguida, Silvia contou que a filha do casal, a Ana, de 22 anos de idade, será a doadora de medula para o pai:

- Um caminho difícil, mas temos esperança de que será salvador! Nossa filha, Ana, muito generosa, foi a doadora; felizmente compatível!!! Por esse motivo, estarei um pouco mais distante de vocês por aqui! Espero que não por muito tempo, encerrou.

Claro que através dos comentários, Silvia e a família recebeu inúmeras mensagens de apoio:

Na fé, na torcida , acreditando na garra de vocês , na competência de médicos e eficiência do tratamento. Aqui vai meu abraço, escreveu Leda Nagle.

Desejando o melhor e que atravessem esse momento da forma mais serena e breve possível, comentou Regina Casé.

Na torcida. E na certeza de que a união de vocês, a medicina de ponta e a FÉ, são a melhor matemática da cura. Vai passar!, disse Astrid Fontenelle.