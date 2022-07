Empresa oferece 20 vagas gratuitas para formação de consultores SAP

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/07/2022 | 10:55



A ALFA Sistemas está ofertando 20 vagas gratuitas na área de tecnologia. O curso visa formar consultores SAP – especialistas no ecossistema da empresa multinacional alemã que atua no mercado de softwares de gestão. Os interessados devem se inscrever neste site até 11 de julho. Para participar, é preciso morar em uma das cidades do ABC Paulista e ter mais de 22 anos. Também é necessário ser estudante ou graduado em Ciências Contábeis, Administração ou Finanças com no mínimo três anos de experiência profissional.

No curso, os estudantes aprenderão como usar o sistema de gestão e realizar todas as operações necessárias para controlar uma empresa e habilitar e configurar o software, além de explorar todos os recursos para gestão completa de uma companhia, incluindo as áreas contábil, fiscal, custos, finanças, compras, vendas, logística, entre outros.

As aulas, que serão em formato híbrido, terão início no dia 18 e vão até 30 de julho, com uma carga horária de 80 horas, sendo 40 presenciais e 40 de atividades online. Os treinamentos presenciais ocorrerão de segunda à sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h.

Ao término, os participantes que se destacarem como consultores SAP terão a oportunidade de serem recrutados para o time de colaboradores da ALFA e indicados para clientes e parceiros do ecossistema. Atualmente, o ERP SAP Business One é utilizado por 7,5 mil empresas no Brasil, sendo um total de 75 mil clientes em todo o mundo.