Top Gun e The Boys: veja os títulos mais populares nos serviços de streaming

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



04/07/2022 | 10:55



O JustWatch divulgou os títulos mais populares dos serviços de streaming do Brasil em junho. O serviço de busca de filmes e séries aponta os resultados de acordo com os interesses de seus usuários.

De acordo com a plataforma, entre os filmes mais populares do último mês, está Top Gun. Já quando o assunto são séries, The Boys foi o que mais atraiu a atenção dos usuários. Abaixo, veja a lista dos títulos mais populares dos serviços de streaming do Brasil em junho.

Filmes mais populares dos serviços de streaming do Brasil em junho

Séries mais populares dos serviços de streaming do Brasil em junho