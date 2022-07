Obituário - 05 de julho de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/07/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Alcides Gallo, 96. Natural de Santo André. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jobino Azanha, 95. Natural de Tietê (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Holanda de Miranda, 91. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Feodora Bochneak de Oliveira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izaura Maia da Costa, 84. Natural de Brejo do Cruz (Paraíba). Residia no Conjunto Marechal Mascarenhas de Morais, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia de Souza, 81. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Izaura Magnolia de Paula Silva, 78. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Baptista Cortez Filho, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amélia Pereira de Souza, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Adair de Souza Prado Silva, 72. Natural de Uru (São Paulo). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Tecelã. Dia 29, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Tofolo, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

André Lino Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Yoschio Kuguyama, 94. Natural de Ipauçu (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

José Carlos Cano, 94. Natural da Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Benedita Mascaro de Jesus, 84. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Catarina Aparecida de Freitas Medeiros, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Saraiva dos Santos, 81. Natural de Lucínio de Almeida (Bahia). Cemitério dos Casa.

Antonio Galdino de Freitas, 79. Natural de Santa Cruz (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Eliezer Barbosa Constantino, 79. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Darcilio Antonio D’Aligna, 76. Natural de Nova Bassano (Rio Grande do Sul). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Marli Gonçalves, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo. Capital.

José Carlos Ruiz, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Marcia de Freitas Florio, 68. Natural do Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

José de Almeida Azevedo, 66. Natural de Portugal. Residia na Vila Clara, em São Paulo, Capital. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Maurilio de Lima Silva, 52. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Cesário de Carvalho, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Franciel de Sousa Alencar, 36. Natural de Ipiranga do Piauí. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Joseoni Nascimento Batista, 29. Natural de Diadema. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Apparecida Rades, 96. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 29. Cemitério São Caetano, Vila Alpina.

Ester Fernandes Garcia, 76. Natural da Espanha. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29. Crematório Vila Alpina.



DIADEMA

Luiz Pedro da Silva, 90. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Guacuri, em São Paulo, Capital. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Pereira dos Santos Correia, 89. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Nelson Garson da Silva, 79. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Jardim da Colina.

Marcos Antonio da Silva, 72. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Evani Quirino dos Santos, 70. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Nestor José de Oliveira, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Cleusa Aparecida Rosa Leonardi, 64. Natural de Frutal (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Nascimento Gonçalves da Silva, 64. Natural de Itupeva (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Vale da Paz.

Adilson da Silva Francisco, 52. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Pedro Caetano dos Santos, 78. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.