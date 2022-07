Charge - 4 de julho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



04/07/2022 | 10:11



Em apenas um ano, o número de crianças e adolescentes grávidas no Grande ABC aumentou 29%. Com exceção de Rio Grande da Serra, que não informou os dados, as demais cidades registraram 782 meninas, entre 10 e 18 anos, que realizaram acompanhamento pré-natal e parto nas unidades municipais de saúde da região, no período de janeiro a maio. No ano passado, os cinco primeiros meses contabilizaram 606 meninas que procuraram por assistência médica por gravidez.