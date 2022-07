Aprenda a contratar um seguro ou plano de assistência da Ame

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/07/2022 | 09:55



Além de uma plataforma de cashback, a Ame oferece aos clientes a contratação de seguros de vida, residencial e celular e portáteis, bem como planos de assistência odontológica e pet. O processo pode ser concluído em poucos minutos no próprio aplicativo, de forma 100% digital e sem burocracia. O cliente que contratar os serviços ganha até 10% do dinheiro de volta, e o valor ainda pode ser maior dependendo da campanha estabelecida para o período.

Como contratar um seguro ou plano da Ame?

Abra o app da Ame instalado em seu celular Android ou iOS. No menu inicial do aplicativo, acesse a área de “Seguros e planos”. Selecione o produto de interesse, entre as opções Vida, Residencial, Celular, Portáteis, Pet e Dental. Preencha os dados e escolha a opção de plano desejada. Para finalizar a contratação, é possível fazer o pagamento com cartão de crédito e até mesmo usar o saldo de cashback disponível na carteira digital. Após inserir a forma de pagamento, clique em “Confirmar pagamento” e pronto! Seu seguro estará contratado.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Conheça as opções da Ame

No plano de seguro para smartphones, por exemplo, a Ame oferece três opções de pacote, em que o mais básico cobre, exclusivamente, a garantia de proteção de tela, um diferencial no mercado.

Outra opção é o seguro de vida, que tem mensalidade a partir de R$ 5. O produto atende diferentes composições familiares com a possibilidade de inclusão da cobertura para o cônjuge e, principalmente, a contratação de assistência funeral para os pais do titular, sogros e filhos. Já o seguro residencial tem mensalidade a partir de R$ 12 e todas as seis opções de pacotes contam com assistência residencial emergencial (chaveiro, eletricista e encanador).

O plano de assistência pet, por sua vez, conta com cobertura nacional e atendimento com reembolso, e não exige que o animal tenha chip – prática comumente adotada por outros planos do mercado. Por fim, o plano odontológico da Ame pode ser contratado com o adicional de ortodontia.