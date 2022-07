Morre Susana Dosamantes, atriz da novela Se Nos Deixam, aos 74 anos de idade

04/07/2022 | 09:10



O ano de 2022 tem levado alguns grandes nomes da cena do entretenimento mundial. No último dia 2 de julho, faleceu a atriz mexicana Susana Dosamantes, aos 74 anos de idade. A artista era mãe da cantora Paulina Rubio. O trabalho mais recente da artista foi na novela mexicana Se nos Deixam, recém transmitida pelo SBT.

Nas redes sociais, a filha da artista lamentou a morte de sua mãe com uma linda homenagem:

Com o coração na mão e profunda dor quero informar que a minha mãe, a bela Susana Dosamantes, inicia hoje um novo ciclo, em total paz e rodeada pela sua família. Meu exemplo de vida, um ser de luz, uma mulher forte, hoje se junta à vida eterna. Agradecemos imensamente aos médicos, enfermeiros e toda a equipe do hospital por cuidarem tão profissionalmente do meu anjo. Agradecemos infinitamente sua compreensão e respeito neste momento difícil. Pedimos privacidade para sua família e amigos.