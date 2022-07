Testamos: câmera IMIlab 016 Basic se sobressai pelo custo-benefício

Beatriz Ceschim

Compacta e fácil de usar. Esses são alguns dos pontos positivos da IMIlab 016 Home Security Camera Basic. O 33Giga recebeu o aparelho para teste e a primeira impressão da câmera de segurança já foi muito positiva.

O dispositivo tem uma aparência muito bonita, com um acabamento delicado na cor branca. É possível prendê-lo no teto, com um suporte incluso na embalagem, ou colocá-lo sobre uma superfície. Depois, é necessário ligá-lo na tomada e preparar as configurações para utilizar o produto.

O manual não tem explicações em português, mas o ajuste é bem simples. Tudo o que a pessoa deve fazer é adicionar um cartão microSD na parte frontal da câmera (não incluso), para conseguir salvar todas as gravações, e baixar o aplicativo Mi Home para começar o uso. Após o download do app, é preciso criar uma conta e conectar o aparelho.

Essa parte foi mais fácil e, no fim da configuração, a câmera já começou a funcionar. A imagem é muito boa, mesmo no automático, mas também é possível colocá-la no HD para uma melhor resolução. O dispositivo funciona muito bem tanto de dia, quanto de noite, já que possui sensores infravermelhos, que melhoram as gravações no escuro.

Tecnologia de conexão: Wi-Fi

O que vem na caixa: câmera de segurança, suporte para fixar na parede, cabo e plug-in para tomada

Fonte de alimentação: Tomada 5V-2A

Resolução: 1080P

Dimensões (em mm): 108×75×75

Pontos positivos: custo-benefício, resolução da imagem, funcionalidades diferentes

Pontos negativos: delay no detector de movimentos e sons, abundância de notificações, manual em outras línguas

Preço: R$ 220, em média

Outro ponto interessante do aparelho é as configurações de vigilância. Nessa área, o usuário pode selecionar as opções que acha mais importantes e, sempre que algo acontecer, a câmera envia uma notificação para o smartphone.

Uma das possibilidades é o sensor de movimento, que funciona muito bem. É possível fazer com que o dispositivo siga quaisquer ações realizadas no ambiente. Nessa função, quando a câmera está virada para o lado contrário da movimentação, o aparelho acaba demorando um pouco para virar e gravar a atividade, mas nada muito significativo.

O único ponto negativo dessa função é que a IMIlab 016 detecta todo e qualquer mínimo movimento. Logo, o smartphone é bombardeado de notificações do dispositivo, podendo ser algo meio chato.

Se a pessoa optar por não ligar o sensor de movimento, ainda é possível receber notificações de atividade no ambiente. Porque sempre que alguém passar na frente do raio onde a câmera capta, o aparelho irá avisar.

Outra possibilidade do dispositivo é escolher o local para onde você deseja que a câmera aponte. No aplicativo, existem setas que servem para o usuário posicionar a lente exatamente no ângulo que quer capturar. Como o aparelho chega a 360º horizontalmente e 96º verticalmente, a pessoa consegue ajeitá-lo de uma forma bem certinha para captar uma imagem ampla do ambiente.

Com o app, também é possível ligar e desligar a câmera, estabelecer um período de funcionamento para o aparelho e acessar todas as gravações salvas. Durante o teste, a reportagem não utilizou um cartão microSD, então não foi possível analisar os vídeos feitos pelo dispositivo, somente no ao vivo – mas acredito que não deixe a desejar, já que a imagem tem uma alta qualidade.

Uma funcionalidade muito interessante do aparelho é o detector de choro de criança e bebê. Dessa forma, a câmera acaba se tornando quase como uma babá eletrônica. Foi feito um teste com sons de choro e, apesar de demorar um pouco, assim que o dispositivo capta o som, envia uma notificação para o celular.

Além disso, a IMIlab 016 tem uma opção de talkback, em que o usuário utiliza o celular para falar com as pessoas que estejam no mesmo local que a câmera – e elas podem respondê-lo. O microfone é alto e bem limpo, então dá para entender tranquilamente o que está sendo dito.

Em vista de todas as funcionalidades diferenciadas, o preço da câmera também é muito bom. O aparelho custa aproximadamente R$ 220. Pode até ser um pouco mais caro do que outros dispositivos do mercado, mas esse valor compensa por tudo que o produto entrega. No geral, é um aparelho muito bom, com uma qualidade de imagem ótima, sendo uma opção interessante para cuidar da segurança de um ambiente.