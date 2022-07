Diocese de Santo André arrecada roupas de inverno

Da Redação



04/07/2022 | 08:37



A Diocese de Santo André lançou campanha de arrecadação de agasalhos, roupas de frio, calçados e cobertores para contribuir com a população em maior vulnerabilidade social da região. Chamada Operação Inverno – Atitude que Aquece, a ação conta com 44 pontos de doação em paróquias do Grande ABC.

A Pastoral do Povo de Rua, responsável pela campanha, pede que os itens estejam em boas condições de conservação e sejam entregues limpos.

Além de roupas, as paróquias da região também recebem, neste período, alimentos. As contribuições serão utilizadas para a produção de refeições levadas às ruas. Em Santo André, um dos pontos de arrecadação é a Igreja Matriz (Praça Presidente Vargas, 1 – Vila Assunção).

Também integram a campanha as paróquias São Geraldo Magella, em São Bernardo (Rua Itamarati, 158 – Jardim Petroni); Sagrada Família, de São Caetano (Praça Cardeal Arcoverde, 100 – Centro); Imaculada Conceição, em Diadema (Praça Padre Agostinho Bertoli – Centro); Nossa Senhora das Vitórias, em Mauá (Avenida da Saudade, 814 – Vila Vitória); e São José, de Ribeirão Pires (Avenida Santo André, 110 – Centro Alto).