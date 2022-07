Santo André busca vaga na semi no 3º jogo com Ituano

Francisco Lacerda



04/07/2022 | 08:35



Depois da vitória no último sábado, o que possibilitou a terceira e decisiva partida da LBF (Liga de Basquete Feminino), a AD Santo André volta à quadra hoje, às 19h, para buscar a vaga nas semifinais da competição. Para avançar, o time da região vai ter de novamente vencer o Ituano, atual campeão do torneio. A partida será em casa, e de novo no Ginásio Laís Elena, no Complexo Pedro Del’Antonia. Quem passar pega na semi o Sampaio Basquete.

Aproveitando-se do fator casa, as equipes se impuseram em seus domínios e, com uma vitória para cada lado, estão iguais na série melhor de três dos playoffs. No Interior, o time de Itu foi mais eficiente, dominou as ações, marcou 78 a 61 e abriu um a zero, em jogo em que o Santo André esteve irreconhecível, sem forças para reverter o marcador.

Ciente de que não poderia vacilar nem repetir o mau desempenho, o que significaria o adeus à competição, o Santo André, em casa, no último sábado, foi outra equipe. Concentrada, com outro foco, e com bem menos erros que na derradeira partida, a equipe se sobressaiu, venceu por 80 a 72 e, hoje, define a classificação para ver quem pega o vencedor da outra série, o Sampaio Basquete.

“Acredito que vai ser jogão. Então, todo mundo ligadinho, porque, como o primeiro jogo na casa delas foi daquela forma (domínio do Ituano), e hoje (sábado), o jogo foi dessa forma (supremacia do Santo André), acredito que o terceiro jogo tem grandes coisas para se esperar”, projeta Lays, a melhor da equipe da região e MVP (Most Valuable Player – Jogador Mais Valioso, na tradução livre) no último duelo.

No outro confronto do chaveamento o Sampaio se saiu melhor na abertura da fase e marcou 84 a 55 no Sport em plena Ilha do Retiro. Ontem pela manhã, jogando em casa, no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, as maranhenses venceram novamente, desta vez por 83 a 70, e confirmaram a passagem às semifinais. Também no sábado, o Sesi Araraquara venceu de novo o Sodiê /Mesquita/LSB, por 93 a 65, e fechou a série. O adversário sai entre Vera Cruz Campinas e Blumenau.