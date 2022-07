Angélica se declara após Luciano Huck se apresentar ao lado da filha, Eva: Emoção e amor

04/07/2022 | 08:10



Foi lindo e emocionante! No último domingo, dia 3, aconteceu a grande final do Dança dos Famosos. Vitória Strada e Wagner Santos foram os grandes campeões da edição. Para encerrar o quadro em grande estilo, Luciano Huck se apresentou no palco com a sua filha caçula, Eva, fruto do casamento com a apresentadora Angélica.

Vestida de bailarina, toda de rosa, Eva entrou no palco ao som de Cold Heart, parceria de Elton John com Dua Lipa. A apresentação é clara foi registrada pela mãe coruja, que assistiu na plateia.

Claro que após o momento pai e filha, Angélica usou as suas redes sociais para mostrar um pouco dos bastidores e desabafar sobre a emoção do dia:

Bastidores desse dia de emoção e amor com a minha Eva! Te amo filha. E hoje, você despertou em mim, sentimentos que eu nunca tinha experimentado nesses 44 anos de TV e de arte, escreveu ela.