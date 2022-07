Parque Busch Gardens é cenário do filme brasileiro Partiu América

Redação

Famoso por suas montanhas-russas radicais, o parque Busch Gardens, em Tampa, nos Estados Unidos, serviu de cenário para as filmagens do filme brasileiro Partiu América. Como direção de Rodrigo César e roteiro de Cadu Pereira, o longa-metragem (que ainda não tem uma data oficial de lançamento) é estrelado por Matheus Ceará, Priscila Fantin, Luara Fonsceca e Gabriel Palhares.

Parque Busch Gardens é cenário do filme Partiu América

Em Partiu América, Matheus (Ceará) é dono de um parque de diversões muito simples no interior do Nordeste brasileiro. Seu sonho, contudo, é conhecer os complexos famosos dos Estados Unidos.

Matheus é tão admirador do estrangeiro que batizou seus filhos com Maria Caranguejo (Priscila Fantin) de Flórida (Luara Fonseca) e Stevenspilbi (Gabriel Palhares). Assim como o pai, eles também são fanáticos pelo exterior.

Quando a família tem a oportunidade de viajar para fora do Brasil pela primeira vez, as coisas não saem como o esperado. A hilária ida para os Estados Unidos é marcada por muitos perrengues e confusões, além de uma visita ao Busch Gardens, um dos parques temáticos mais conhecidos do mundo.

