Pressionado, Santos troca folga por volta aos treinos de olho na Sul-Americana

03/07/2022 | 17:48



Normalmente, domingo pós-jogo é de folga para os times. Mas o pressionado Santos fez nesta manhã o seu primeiro treino visando o duelo contra o Deportivo Táchira, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time paulista se reapresentou após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, no último sábado.

O treino deste domingo foi especificamente para os jogadores que ficaram no banco de reservas contra o Flamengo, além daqueles que não atuaram na partida, caso do volante Rodrigo Fernández, que cumpriu suspensão automática. Os jogadores titulares fizeram uma atividade regenerativa no CT Rei Pelé - desta maneira trabalham forte nesta segunda-feira.

Para o duelo, o técnico Fábian Bustos, que viu a pressão aumentar com a sequência irregular da equipe na temporada - seis jogos sem ganhar como mandante -, terá força máxima, inclusive o goleiro John e o meia Lucas Barbosa, que ficaram de fora do jogo de ida por estarem suspensos.

A diretoria bancou o treinador, que precisará dar uma resposta já nesta quarta-feira, com a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Uma eliminação pode deixar a situação do técnico ainda mais insustentável.

Diferentemente do Santos, o Táchira entrará na partida com a moral elevada. Na última sexta-feira, o clube venceu o Mineros por 1 a 0, no Campeonato Venezuelano, e subiu para a quarta posição.

Como Santos e Táchira ficaram no empate por 1 a 1 na Venezuela, quem vencer, avançará de fase. Um novo resultado igual na Vila Belmiro, seja por qualquer placar, fará com que a classificação seja decidida nos pênaltis.