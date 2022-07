Paulo Vieira revela quanto gastou em viagem desastrosa com Fábio Porchat!

03/07/2022 | 16:11



Má sorte atrás de má sorte! Fábio Porchat separou um bloco no seu programa Que história é essa, Porchat? para contar junto ao humorista Paulo Vieira sobre a viagem que os dois fizeram com as esposas e o também comediante Fabiano Cambota para San Blas, no Caribe.

Cheios de humor, Porchat e Vieira começaram a narrar como toda a história teria começado e que vários outros famosos negaram o convite para passar 10 dias em alto mar, será que eles pressentiram que seria roubada? Depois eles contaram sobre os momentos que antecederam a viagem que Paulo e Ilana, esposa do humorista, fariam do Brasil para o Panamá.

Ainda em solo brasileiro, a mulher sofreu um golpe de um entregador de aplicativo, mas que só foi descoberto na manhã seguinte quando ela acordou precisando fazer um reparo nos dentes, o detalhe é que este já era o dia da viagem, e os dois estavam super corridos com tudo. O casal ficou em desespero, mas seguiram para o aeroporto. Chegando lá, outro desafio: o passaporte de Paulo estava vencido e eles não poderiam entrar no Panamá. Imagina só?

Eles chegaram a entrar em contato com Fábio e Nataly, mas o humorista não levou a sério a história e achou que era tudo uma grande pegadinha, ele só foi acreditar mesmo quando viu o outro casal, Fabiano Cambota e a esposa, chegando sozinhos no aeroporto do Panamá.

Mas calma que Vieira não iria deixar de tentar chegar lá! O comediante voltou para São Paulo e as pressas fez um passaporte de emergência e finalmente conseguiu pegar um voo, um dia atrasado. Se no fim deu tudo certo? Não!

Paulo, que estava com medo de falar com Fábio, conta que na hora de passar pela imigração, o segurança não confiou no passaporte emergencial e o deteu, junto com outros viajantes que estavam presos lá há dias. Imagina o desespero? Do lado de fora, Ilana estava chorando em desespero pelo marido, mas ela descolou uma ajudinha com um dos chefões do FBI, como Vieira descreveu.

E tem mais! Fabiano Cambota, que aparentemente não enfrentou muitas dificuldades para chegar ao destino, teve que passar por maus bocados já dentro do barco, porque ele teve uma grande infecção intestinal, que o impediu de curtir bem a viagem e ainda ajudou a causar a falta de água na embarcação.

E o Porchat? Segundo a narrativa, o apresentador dormiu a viagem todinha e ainda disse que curtiu muito os 10 dias, é claro, né? Não foi ele quem enfrentou todos esses desafios. Mas essa história hilária parece ter aproximado ainda mais os três e fortaleceu a amizade.

Surgiu a curiosidade para saber quanto cada casal desembolsou nessa brincadeira cheia de desastres? Segundo informações do O Globo, os humoristas realizaram uma live no Instagram para continuar a história que precisou ser cortada do programa e abriram o jogo sobre o valor, 25 mil reais para cada casal. Imagina só, gastar tudo isso e dizer que foram os piores dias da sua vida?

Felizmente eles encararam tudo com muito bom humor e essa história se tornou perfeita para ser incluída nos próximos shows de stand-up deles. A seguir, confira um trecho do programa Que história é essa, Porchat? em que Paulo e Fábio arrancaram risadas do público com a narrativa.