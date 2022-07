Thiago Martins e Talita Nogueira reatam namoro novamente

03/07/2022 | 16:10



Voltaram! Segundo informações do jornal Extra, Thiago Martins e Talita Nogueira reataram o relacionamento outra vez e até foram vistos juntos em um evento no último sábado, dia 2, no Rio de Janeiro. A publicação também pontuou que os dois já voltaram a se seguir nas redes sociais.

Como você acompanhou, Thiago e Talita apagaram todas as fotos que tinham juntos e terminaram o relacionamento no dia 21 de junho.

O casal, que começou a namorar em 2019, também já havia terminado em 2020, mas assim como desta vez, eles voltaram pouco tempo depois. E aí, o que você acha dos dois juntos?