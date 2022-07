Filho de Ronaldo Caiado morre aos 40 anos

03/07/2022 | 15:47



Ronaldo Caiado Filho morreu neste domingo, 3, aos 40 anos. Filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com Thelma Gomes, sua morte foi lamentada por políticos de diversas ideologias e por aliados e adversários do governador. A causa ainda não foi divulgada.

A morte foi confirmada pelo governo de Goiás. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor", disse o governo por meio de nota.

O governador participou hoje de manhã, ao lado da primeira-dama Gracinha Caiado, do encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). De acordo com informações do jornal O Popular, de Goiás, Caiado e Gracinha deixaram o evento às pressas depois de serem informados sobre a morte de Caiado Filho.

Diversos políticos, como o presidente do MDB, Baleia Rossi, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB), o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o senador Jaques Wagner (PT-BA), se manifestaram nas redes sociais lamentando a morte. Adversários políticos de Caiado, como o deputado e pré-candidato ao governo de Goiás pelo PL, Major Vitor Hugo, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também prestaram solidariedade ao governador.